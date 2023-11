Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sechsjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein sechsjähriger Junge ist am Wochenende bei einem Unfall im Stadtgebiet schwer verletzt worden. Das Kind überquerte am Sonntag kurz vor 18 Uhr die Straße Am Warmfreibad und wurde dabei von einer 34-Jährigen mit ihrem Auto angefahren. Die Frau kam aus der Entersweilerstraße und wollte nach links in Richtung des Schwimmbads abbiegen. Sie übersah den Jungen und erfasste ihn mit ihrem Wagen frontal. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um das verletzte Kind. Der Sechsjährige wurde von einem Notarzt und Sanitätern medizinisch versorgt. Mit schweren, aber nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, brachten die Rettungskräfte den Jungen in ein Krankenhaus. Am Pkw der 34-Jährigen war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den Unfall auf. Gegen die Autofahrerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell