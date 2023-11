Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheit im Verkehr.

Mehlingen (ots)

Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Biberach ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Der Mann wurde nach Mitteilung durch aufmerksame Zeugen gegen 00:50 Uhr in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch in seinem Atem wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,98 Promille. Dem 40-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

