POL-PPWP: 1.FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth

Kaiserslautern (ots) - Während sie sich in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße aufhielt, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Seniorin bei der Polizei anzeigte, trug sie beim Einkaufen am Vormittag einen Stoffbeutel unter dem Arm, in dem sich auch ihr Bargeld und ihre persönlichen Dokumente befanden. Erst an der Kasse stellte die 81-Jährige fest, dass der Reißverschluss des Beutels offenstand und ihr Geldbeutel ...

mehr