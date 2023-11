Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 48-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde wegen seiner unsicheren Fahrweise gegen 01:50 Uhr in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem 48-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell