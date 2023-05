Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Raub dauert an

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 62-Jähriger aus Niederzier in der Dürener Nordstadt Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht Zeugen, die den derzeit noch unbekannten Täter vor oder nach der Tat gesehen haben könnten.

Der Geschädigte befand sich gegen 00:15 Uhr auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Fritz-Erler-Straße. Dort wollte er sein Fahrzeug besteigen, um nach Hause zu fahren. Offenbar hatte sich ihm an der schlecht ausgeleuchteten Örtlichkeit ein Täter unbemerkt von hinten angenähert und ihn überraschend angegriffen. Es kam zu einem Gerangel mit dem Angreifer, in dessen Verlauf dem 62-Jährigen die Geldbörse aus einer Tasche gezogen wurde. Damit lief der jetzt durch die Polizei gesuchte Täter über den Parkplatz in Richtung Josef-Schregel-Straße davon. Neben Bargeld wurden dem Mann auch persönliche Ausweise entwendet.

Der Niederzierer war bei dem Überfall auch zu Boden geschubst worden, wodurch er mehrere leichte Verletzungen erlitten hatte und der Einsatz des Rettungsdienstes veranlasst wurde; der Geschädigte verzichtete aber auf eine ärztliche Konsultation im Krankenhaus.

Die Polizei hatte, nachdem sie einige Minuten nach der Tat informiert wurde, eine Fahndung veranlasst, aber keinen Tatverdächtigen mehr antreffen können. Jetzt werden mögliche Zeugen gesucht, die im Vorfeld des Raubes, oder auch nach der Tat, den gesuchten Mann gesehen haben könnten - jede noch so kleine Beobachtung kann für die polizeilichen Ermittlungen und zur Aufklärung der Tat wichtig sein.

Der Räuber wird beschrieben als junger Mann mit seitlich kurz rasierten Haaren, dunkler, langärmeliger Oberbekleidung und er soll phänotypisch eher einem "südländischen Erscheinungstyp" gleichen.

Hinweise werden erbeten an die Leitstelle der Polizei unter Telefon 02421/949-0.

Die strafrechtlichen Ermittlungen zu diesem Delikt dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell