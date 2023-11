Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Funktioniert das Licht?

Kaiserslautern (ots)

Mit dem Start in die "dunkle Jahreszeit" sind die Tage - zumindest gefühlt - deutlich kürzer geworden. Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule ist es noch dunkel oder wird erst langsam hell - und nachmittags nach Feierabend ist es auch schon wieder dämmrig oder sogar schon gänzlich dunkel. Eine Frage, die für die kommenden Monate im Straßenverkehr deshalb besonders wichtig ist: Funktioniert die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug? Und funktioniert sie auch richtig?

Bei "Fahrzeug-Beleuchtung" denken zwar die meisten gleich an das Abblend- und Fernlicht, gemeint ist damit aber noch viel mehr, zum Beispiel die Bremsleuchten, die Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker), die Warnblinkanlage, Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte ebenso wie Rückfahrscheinwerfer, Begrenzungs- und Parkleuchten. Sie alle spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das "Sehen und gesehen werden" und somit auch um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Umgekehrt ist es gleichzeitig enorm wichtig, dass die Scheinwerfer auch richtig eingestellt sind - damit der entgegenkommende Verkehr nicht geblendet wird.

Alljährlich bieten Kfz-Betriebe und Werkstätten im Herbst während der Aktion "Licht-Test" eine kostenlose Überprüfung an. Kleinere Mängel und Defekte können dann gleich an Ort und Stelle behoben werden - und erst, wenn alles funktioniert, erhält man die Licht-Test-Plakette. Im Aktionszeitraum des vergangenen Jahres nutzten zahlreiche Autofahrer diese Möglichkeit. Dabei wurde festgestellt, dass jeder vierte Pkw mit mangelhaftem Autolicht fährt und fast jeder neunte andere Verkehrsteilnehmer blendet (Quelle: www.licht-test.de)

Um auf die Gefahren, die dadurch entstehen, aufmerksam zu machen, bietet das Präventionsteam des Polizeipräsidiums Westpfalz am Dienstag, 7. November 2023, Beratungen an. Autofahrer und Fahrzeughalter können sich von 8 bis 12 Uhr kostenlos und unverbindlich informieren. Die erste Station der Präventionsexperten ist von 8 bis 10 Uhr in den Geschäftsräumen der "A.T.U."-Autowerkstatt in Kaiserslautern in der Pariser Straße sowie von 10 bis 12 Uhr bei "Euromaster" im Hertelsbrunnenring. Bei Interesse oder konkreten Fragen - einfach vorbeischauen! |cri

