Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pkw in der Talstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen verursachten am Sonntag (15.10.2023) zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr einen Sachschaden von rund 2.000 Euro, indem sie einen in der Talstraße in Ludwigsburg am Fahrbahnrand geparkten VW Passat über die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an Kfz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell