POL-LB: Vaihingen an der Enz: verdächtige Wahrnehmung führt zu Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Das Auffinden eines verdächtig wirkenden Koffers löste am Montag (16.10.2023) gegen 13.20 Uhr einen Polizeieinsatz in und rund um die Franckstraße in Vaihingen an der Enz aus. Der Koffer war von einem Mitarbeiter der Außenstelle des Landratsamts Ludwigsburg im Bereich des Haupteingangs festgestellt worden. Die Außenstelle des Landratsamts sowie mehrere umliegende Geschäfte wurden hierauf geräumt. Um das Gebäude herum wurden mehrere Straßen gesperrt, so dass es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Es wird darum gebeten, den Bereich um die Außenstelle weiträumig zu meiden.

Ein Entschärferteam des Landeskriminalamts BW befindet sich aktuell vor Ort. Derzeit dauert der Einsatz noch an.

