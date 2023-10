Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 27 Jahre alter VW-Lenkerin war am Samstag (14.10.2023) gegen 22.20 Uhr auf der Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Böblingen-Süd soll ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zunächst von hinten sehr nah auf den VW der 27-Jährigen aufgefahren sein. Anschließend soll er sie rechts überholt und so knapp vor ihre wieder nach links gewechselt haben, dass die VW-Lenkerin ihrerseits nach links ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver touchierte die 27-Jährige eine Leitplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

