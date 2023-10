Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Fällen von sexueller Belästigung

Ludwigsburg (ots)

Wegen zwei Fällen von sexueller Belästigung, die sich beide am Wochenende im Bereich von Bushaltestellen im Sindelfinger Norden ereigneten, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit. Am Samstag (14.10.2023) kurz nach 14.00 Uhr wollte eine 49 Jahre alte Frau, die zuvor mit dem Bus der Linie 708 gefahren war, von der Bushaltestelle "Eichholz" nachhause gehen. Als sie sich in der Watzmannstraße auf Höhe eines Reihenhauses befand, griff ihr plötzlich von hinten ein noch unbekannter Täter in den Schritt und sprach sie auf ihr Aussehen an. Das Opfer drohte dem Täter mit der Polizei, worauf dieser in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße flüchtete. Der Täter soll zwischen 22 und 25 Jahren alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er hat dunkle kurze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und trug schwarze, kurze Shorts, einen hellen Pullover mit Reißverschluss sowie weiße Schuhe der Marke Crocs mit Punkten. Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag (15.10.2023) gegen 20.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 30-jährige Frau war zunächst mit dem Bus der Linie 701 unterwegs gewesen und hatte diesen an der Haltestelle "Friedrich-Ebert-Straße" verlassen. Mit ihr stieg ein unbekannter Mann aus, der die Frau im weiteren Verlauf verfolgte und sich unvermittelt von hinten an sie drückte, während er mit einer Hand ihren Schritt berührte. Hierauf schrie die Frau laut, worauf sich der Täter, der eine schwarze Schildmütze und eventuell eine gefütterte Weste sowie ein weißes T-Shirt trug und kurze Haare hatte, davon machte. Die Kriminalpolizei kann derzeit nicht ausschließen, dass beide Taten von ein und demselben Mann begangen wurden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

