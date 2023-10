Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte treiben in Schulgebäude ihr Unwesen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (13.10.2023), 13.15 Uhr, und Samstag (14.10.2023), 11.20 Uhr, auf noch unklare Art und Weise in ein Schulgebäude in der Schulstraße in Steinheim an der Murr ein. Im Inneren verschafften sich die Täter sowohl in das Sekretariat als auch in das Lehrerzimmer gewaltsam Zutritt. In beiden Räumlichkeiten wurde Schränke geöffnet, jedoch den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell