Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 35-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand geht auf Mitarbeiter einer Tankstelle los

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Mann, der am Sonntag (15.10.2023) gegen 21.15 Uhr mit einem Messer auf einen 43-jährigen Mitarbeiter einer Tankstelle los gegangen ist. Zuvor hatte der Tatverdächtige mehrfach den Verkaufsraum betreten, ohne dass es hierfür einen Grund gegeben hätte. Letztlich bat der 43-Jährigen den Mann dann die Tankstelle zu verlassen. Nachdem er dem nachgekommen war, kehrte der 35-Jährige nochmals mit einem Messer bewaffnet zurück und bedrohte den Tankstellenmitarbeiter. Zu seinem Schutz nahm der 43-Jährige zwei Messer aus dem Bistro an sich und konnte, als der 35-Jährige hinter den Verkaufstresen rennen wollte, über den Tresen springen und fliehen. Der 43-Jährige flüchtete in eine zweite, benachbarte Tankstelle. Er und weitere Zeugen wählten zeitgleich den Notruf, während der Tatverdächtige sein Opfer zunächst noch verfolgte, dann aber davon abließ und in der Nähe verweilte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg konnte den 35-Jährigen, der sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, widerstandslos vorläufig festnehmen. Er wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der 43-Jährige erlitt auf seiner Flucht leichte Verletzungen.

