Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Scheiben von Transporter eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Samstag (14.10.2023), 16.00 Uhr, und Sonntag (15.10.2023), 09.30 Uhr, die Scheiben der Fahrer- sowie der Beifahrertür eines Fiat Ducato ein, der in der Ulrichstraße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Der an dem Transporter entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 700 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

