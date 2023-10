Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgängerin von unbekannter Fahrradfahrerin angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 38-jährige Frau wurde am Sonntag (15.10.2023) gegen 17:50 Uhr in der Ludwigsburger Myliusstraße von einer Fahrradfahrerin angefahren und leicht verletzt. Die 38-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Myliusstraße unterwegs, als ihr eine noch unbekannte Fahrradfahrerin ebenfalls auf dem Gehweg entgegenkam. Auf Höhe einer Bäckerei fuhr die Unbekannte schließlich mit ihrem Vorderrad gegen das Knie der Fußgängerin. Die Fahrradfahrerin stieg kurz ab, beschwerte sich über die 38-Jährige und fuhr sodann weiter, ohne sich um die von ihr angefahrene Fußgängerin zu kümmern. Bei der Fahrradfahrerin soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gehandelt haben. Sie soll 170 cm groß gewesen sein und braunes oder rötliches, schulterlanges und lockiges Haar gehabt haben. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben und möglicherweise Angaben zur Identifizierung der unbekannten Frau auf dem Fahrrad machen können. Entsprechende Hinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

