POL-LB: Magstadt: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Eine 27 Jahre alter VW-Lenkerin war am Samstag (14.10.2023) gegen 22.20 Uhr auf der Bundesstraße 464 in Richtung Holzgerlingen auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Böblingen-Süd soll ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zunächst von hinten sehr nah auf den VW der 27-Jährigen aufgefahren sein. Anschließend soll er sie rechts überholt und so knapp vor ihre wieder ...

mehr