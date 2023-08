Harrislee (ots) - (do) Flensburg - Am frühen Samstagmorgen (5.8.23) kam es in Flensburg aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Gegen 07:48 Uhr erreichten die Leitstelle Nord zeitgleich mehrere Notrufe aus der Flensburger Bevölkerung. Anrufer berichteten von einem Dachstuhlbrand oder meldeten Rauch und Brandgeruch. ...

