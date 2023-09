Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub unter Jugendlichen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 19.09.2023: POL-PPRP: https://s.rlp.de/O3bPg

Nachdem es am Abend des 18.09.2023 zu zwei Raubdelikten in Ludwigshafen gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hierdurch konnte der dringende Tatverdacht gegen einen 14-Jährigen für beide Taten begründet werden. Gegen den Jugendlichen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde am 21.09.2023 verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 14-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

