Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen zu sexuellem Übergriff am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem sexuellen Übergriff, der sich am Sonntag (15.10.2023) gegen 06:00 Uhr am Bahnhof in Weil der Stadt ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 46 Jahre alte Frau wurde zunächst von einem bislang unbekannten Täter im Bahnhofsbereich angesprochen und bedrängt. Hierbei soll er sie umarmt und versucht haben, sie zu küssen. Nachdem die Frau den Unbekannten weggestoßen hatte und Richtung Unterführung geflüchtet war, soll der unbekannte Täter sie eingeholt und erneut bedrängt haben. In diesem Zuge soll er das Opfer zu Boden gebracht und die Frau unter ihrer Bekleidung unsittlich berührt haben. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, rund 170 Zentimeter großen Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem schwarzen Vollbart gehandelt haben. Er soll bei der Tat schwarz gekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031 13-1000 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden. Insbesondere wird ein noch unbekanntes Ehepaar gesucht, dass kurz nach der Tat von dem Opfer angesprochen wurde.

