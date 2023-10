Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Breitenstein: Wohnungseinbruch im Jägerholzweg

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen hebelten am Sonntag (15.10.2023) zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr die Haustür eines Wohngebäudes im Jägerholzweg in Weil im Schönbuch-Breitenstein auf und gelangten so in das Gebäude. Dort verschafften sie sich Zutritt zu zwei Wohnungen, welche komplett durchwühlt wurden. Ob aus den Wohnungen etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt.

