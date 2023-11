Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Kusel (ots)

In der Nacht zum Montag hat es in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Windhof gebrannt. Gegen 23 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne aus. Im Gebäude der Kantine war ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wird aktuell nicht bewohnt. Nach ersten Meldungen wurde eine Person vermisst. Dies hat sich nicht bestätigt. Es wurde niemand verletzt. Die Wehrleute löschten den Brand. In Zusammenhang mit dem Feuer nahm die Polizei einen 25-jährigen, syrischen Unterkunftsbewohner fest. Dem Mann wird Brandstiftung vorgeworfen. Er wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Mann machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Ein Gutachter wurde mit der Untersuchung des Brandorts beauftragt. Er wird heute das Kantinengebäude inspizieren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. |erf

