POL-PPWP: Wer hat den Transporter gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich vor einer Woche, am Montag, 30. Oktober, nachmittags in der Donnersbergstraße ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr wurde hier ein weißer Transporter, der in Höhe des Hauses Nummer 70 am rechten Fahrbahnrand stand, von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Zurück blieb ein Schaden auf der Fahrerseite in Form vom Kratzern sowie eines gebrochenen Spiegel-Gehäuses.

Der Verursacher, der vermutlich aus Richtung Volkspark kam und in Richtung Mannheimer Straße fuhr, machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Transporter-Fahrer hielt sich nach eigenen Angaben zum Unfallzeitpunkt gerade im angrenzenden Wohnhaus auf und wurde durch hupende Fahrzeuge auf den Vorfall aufmerksam. Als er wieder auf die Straße kam, war jedoch vom Verursacher weit und breit nichts mehr zu sehen. Auch von dem Fahrer des hupenden Fahrzeugs liegen leider keine Personalien vor. Der Unbekannte sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

