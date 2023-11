POL-PPWP: Bronzefiguren gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich vor einer Woche, am Montag, 30. Oktober, nachmittags in der Donnersbergstraße ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr wurde hier ein weißer Transporter, der in Höhe des Hauses Nummer 70 am rechten Fahrbahnrand stand, von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Zurück blieb ein Schaden auf der Fahrerseite in Form vom Kratzern sowie eines ...

