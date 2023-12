Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lagerhalle

Gera (ots)

Gera. Am vergangenem Dienstag, dem 26.12.2023, gegen 03:45 Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Lagerhalle in der Ebelingstraße ein. Der Täter durchsuchte das Lager und verließ jedoch ohne Beute den Tatort. Die Kripo Gera ermittelt wegen Einbruches und sucht nach Zeugen. Der Eigentümerin entstand ein Sachschaden am Objekt. Bezugsnummer: 0336231/2023. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell