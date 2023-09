Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall mit 4 Fahrzeugen - Mann flüchtet von der Unfallstelle - PM 1

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es um kurz nach 13:30 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 5 auf der Höhe von Walldorf in Richtung Heidelberg. Wie es zu dem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen kam, ist bislang unklar. Eine männliche Person flüchtete vom Unfallgeschehen entlang der Autobahn, konnte aber inzwischen vorläufig festgenommen werden. Seine Beteiligung am Unfall wird derzeit geprüft. Derzeit besteht einer Sperrung der A5 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg. Ob Personen beim Unfall verletzt wurden, ist bislang noch unklar.

