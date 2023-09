POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe suchten Baustelle heim

Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 54-Jähriger parkte um 11 Uhr am Sonntag seinen BMW am Fahrbahnrand in der Hauptstraße. Als er gegen 22 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch ein unbekanntes, mutmaßlich rotes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden am linken, ...

mehr