POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Wohnmobil

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Linienbusfahrer die Sonderfahrspur auf dem Mittelstreifen der Bergheimer Straße, in Richtung Bismarckplatz. Ein ebenfalls 38-Jähriger befuhr mit seinem Wohnmobil die Bergheimer Straße in gleiche Richtung. An der Kreuzung zur Kirchenstraße wollte dieser nach links abbiegen und übersah den geradeausfahrenden Bus. Durch die Kollision zerbrach eine Scheibe im Bus. Ein weiblicher Fahrgast wurde durch die umherfliegenden Glassplitter leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

