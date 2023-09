Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Friedrich-Ebert-Straße; PM-Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 22 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es im Bereich der Einmündung der Straße Am Exerzierplatz zur Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Person und einem Pkw gekommen ist.

Ersten Ermittlungen zu Folge kam es bei der Überquerung eines 44-Jährigen Fußgängers der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Zusammenstoß mit einer stadteinwärts fahrenden Mercedes C-Klasse. Trotz unmittelbaren Einsatz eines Ersthelfers und dem Rettungsdienst wurde der 44-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen ist. Der Fahrer des Mercedes-Benz erlitt einen Schock und wurde in der Folge ebenfalls leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes-Benz wurde sichergestellt und durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Abschleppvorgangs des Mercedes war die Fahrtrichtung Innenstadt der Friedrich-Ebert-Straße bis 01:18 Uhr gesperrt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde über die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell