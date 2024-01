POL-PPRP: Einbruch in Fahrzeug ---Zeugenaufruf

Ludwigshafen, Stadtteil Süd (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Eindrücken eines Dreieckfensters an der Beifahrertür Zugang zum Innenraum eines weißen Mercedes-Transporters und entwendeten die Fahrzeugbatterie, Dokumente, sowie eine Rückfahrkamera. Das Fahrzeug war am Freitag (12.01.) gegen 20 Uhr in der Erich-Reimann-Straße abgeparkt worden. Am Samstagmorgen, gegen 08:45 wurde der Einbruch ...

