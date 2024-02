POL-SU: Aufmerksamer Zeuge stellt Dieb

Eitorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (13. Februar) auf Mittwoch (14. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Eitorf. Zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr schlugen Unbekannte die Fensterscheiben der Fahrer- oder Beifahrertür an insgesamt sieben Fahrzeugen (Skoda, 4x BMW, VW, und Suzuki) ein, die an den Straßen: Am Blumenhof, Zum Gransbach, Peter-Etzenbach-Straße, Am Kapellenhof, Heinrich-Lichius-Straße, Jahnstraße und Im Sand geparkt waren. Zwei weitere Fahrzeuge ...

