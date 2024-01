POL-FR: Malterdingen: Ladendiebstahl in Supermarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Bärental] Am 21.01.2024, gegen 18:20 Uhr, wurde in Bärental aus der Kasse eines Geschäfts eine beträchtliche Summe Bargeld, ca. 1.600 EURO, entwendet. Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter auf. Dieser konnte am selben Abend im Zuge der Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof in Bärental festgenommen werden. Das Bargeld hatte der Täter zu dieser Zeit nicht mehr bei ...

mehr