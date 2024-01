Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Vorfall in Gaststätte/Hotel - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall in einer Gaststätte bzw. Hotel am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, in Rickenbach bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Im Treppenhaus soll zu diesem Zeitpunkt eine 58-jährige Frau von zwei Unbekannten angegriffen worden sein. Die Tatverdächtigen nahmen den Schlüsselbund der Frau an sich und flüchteten. Die Frau trug oberflächliche leichte Verletzungen davon. Die Tatverdächtigen sollen schlank, ca. 175 cm groß, dunkel bekleidet und maskiert gewesen sein. Wem verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Gaststätte in der Hauptstraße aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 934-500 zu melden.

