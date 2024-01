POL-FR: Unbekannter begeht Unfallflucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [B31 - Hinterzarten] Am 20.01.2024, gegen 08:40 Uhr, geriet ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Hinterzarten fuhr, aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem Lkw. Der Lkw wurde beim Zusammenstoß nach rechts in die Leitplanke gedrückt. Der Fahrer des Pkw wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

