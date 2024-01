LPI-G: Graffiti-Schmierer unterwegs

Greiz (ots) - Langenwetzendorf. In der Nacht vom 22.12.2023 zum 23.12.2023 brachen derzeit unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der Hauptstraße, Langenwetzendorf ein und entwendeten daraus ein Moped der Marke Simson Habicht. Dabei zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe, entwendeten das Moped aus der Werkstatt des Gebäudes und beschädigten beim Verlassen des Grundstücks einen Gartenzaun. Ermittlungen wurden aufgenommen. (BF) Rückfragen bitte an: ...

