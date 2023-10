POL-MFR: (1178) Brand in Einfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (11.10.2023) zeigte sich ein Unbekannter gegenüber einer Frau in der Nürnberger Gartenstadt in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte befand sich gegen 05:20 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Finkenbrunn". Ein unbekannter Mann lief an der Frau vorbei, blieb wenige Meter ...

mehr