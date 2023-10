Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1176) Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Fahrer festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (11.10.2023) sollte im Stadtteil Hasenbuck ein Motorroller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach einem waghalsigen Fluchtversuch nahm die Polizei den Fahrer (19) fest. Dem Sozius hingegen gelang die Flucht.

Weil der Sozius keinen Helm trug, wollte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd gegen 21:30 Uhr den Motorroller in der Katzwanger Straße kontrollieren. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale und flüchtete über die Pillenreuther Straße in die Sperberstraße und von dort auf die Ulmenstraße. Hier nutze er die Gegenfahrbahn, sodass mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten. In der Gibitzenhofstraße blieb der Roller an einer Tankstelle zurück und der 19-Jährige und sein Sozius setzten die Flucht zu Fuß fort. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Fahrer in einem Gebüsch in der Meisenstraße vorläufig festgenommen werden.

Wie sich bei der Überprüfung jetzt herausstellte besitzt der 19-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem räumte er den Konsum von Marihuana ein. Das am Motorroller angebrachte Versicherungskennzeichen war für ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben. Jetzt muss sich der junge Mann wegen diverser Verstöße strafrechtlich verantworten.

Fahrzeugführer die während der Flucht - insbesondere in der Ulmenstraße - dem Motorroller ausweichen mussten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482 - 0 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell