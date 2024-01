LPI-G: Hakenkreuzschmiererei

Gera (ots) - Gera: Beim Blick in seine Garage in der Osterburgstraße war dem 47-jährigen Nutzer schnell klar, hier waren Einbrecher am Werk. Folglich in formierte der Geschädigte die Geraer Polizei. Scheinbar im Zeitraum vom 18.12.2023 - 03.01.2024 drangen die Täter gewaltsam in die Garage ein. Aus dieser stahlen sie u.a. Werkzeug, ein Kraftrad XRX 125, sowie einen Motorcrosshelm. Samt Beutegut gelang den Dieben die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt zum ...

