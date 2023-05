Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Exhibitionist zeigt sich vor drei weiblichen Jugendlichen

Holzminden (ots)

Am Sonntagabend, 07.05.2023 gegen 19.50h wurde durch drei jugendliche Bewohnerinnen des Albert-Schweitzer-Therapeutikums in Holzminden, Pipping 5 eine männliche Person beobachtet, die sich dort in schamverletzender Weise offen gezeigt hat. Die männliche Person überstieg an dem Gelände einen Zaun, habe seine Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Auch auf sofortige lautstarke Ansprache der Mädchen hat die Person diese Handlungen zunächst nicht unterlassen. Die Opfer eilten in das Therapiezentrum und teilten dem Personal diesen Sachverhalt mit. Die Polizei Holzminden wurde kontaktiert, der Tatverdächtige konnte jedoch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Exhibitionist wird von den Zeuginnen folgendermaßen beschrieben. Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlanke Statur, helle bzw. graue Haare, südländischer Typ, sportlich bekleidet. Weitere Zeugen, die den Vorfall oder die Person ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell