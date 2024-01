Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter begeht Diebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Am 20.01.2024, gegen 24:00 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter in Titisee-Neustadt, Gutachstraße, ein Smartphone aus der Umhängetasche einer jungen Frau gestohlen. Bei dem Smartphone handelt es sich um ein IPhone 11 in der Farbe Lila mit einer durchsichtigen Hülle, auf der weiße Schmetterlinge sind. In der Hülle befinden sich außerdem ein Personalausweis, eine Jugenddeutschland-Card und eine Mitgliedskarte eines Fitnessstudios in Titisee.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

