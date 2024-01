Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/ Mehrere Autoaufbrüche - Polizei bittet um Autosicherung

Freiburg (ots)

Im Landkreis Emmendingen wurden im Zeitraum vom 18.01.2024, 20:00 Uhr, bis 19.01.2024, 08:00 Uhr, mehrere Autoaufbrüche gemeldet. So wurde in der Elzstraße in Rheinhausen, auf Höhe der Hausnummer 14, durch bislang unbekannte Täterschaft die Autotür eines VW Golf entriegelt und Geld im niederen zweistelligen Bereich aus Geldbeutel im Handschuhfach entwendet. Im Kapellenweg, auf Höhe der Hausnummer 5-7, wurden am Freitag, 19.01.2024, 21:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 10:30 Uhr, insgesamt drei Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. In den Fahrzeugen wurden ebenfalls die im Auto befindlichen Geldbeutel aufgefunden und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich, sowie mehrere Debitkarten entwendet. Zuletzt kam es in der Bismarckallee in Herbolzheim, auf Höhe der Hausnummer 3, in der Zeit von Samstag, 20.01.2024, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 21.01.2024, 12:00 Uhr, ebenfalls zu einem Diebstahl aus einem vermutlich unverschlossenen VW Tiguan, wobei hier diverse Gegenstände wie einen Werkzeugkoffer, eine Sporttasche und u.a. entwendet wurde.

Die Polizei rät Bürger und Bürgerinnen, Ihre Fahrzeuge immer zu verschießen und keine Wertgegenstände wie Geldbeutel, Smartphones oder auch Rucksäcke in Ihren Fahrzeugen zu lassen.

Hinweise zu den mitgeteilten Autoaufbrüchen können an das Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641/582-0 gerichtet werden.

kj/lr

