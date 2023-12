POL-LB: Löchgau: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (21.12.2023) kam es zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr in einer Sporthalle in der Feldbergstraße in Aidlingen zu einem Brand, nachdem eine bislang unbekannte Person Toilettenpapier in einem Mülleimer im Bereich des Umkleidetraktes entzündete. Mutmaßlich gelangte der Täter über die unverschlossene Haupteingangstüre in die Halle. ...

mehr