Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Brennender Mülleimer in Sporthalle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.12.2023) kam es zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr in einer Sporthalle in der Feldbergstraße in Aidlingen zu einem Brand, nachdem eine bislang unbekannte Person Toilettenpapier in einem Mülleimer im Bereich des Umkleidetraktes entzündete. Mutmaßlich gelangte der Täter über die unverschlossene Haupteingangstüre in die Halle. Die Ausbreitung des Feuers konnte zunächst durch einen Zeugen mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden. Da der Metalleimer durch das Feuer jedoch stark glühte, wurde der Toilettenmülleimer durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr nachgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 100 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

