Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weitere Festnahmen nach Raubüberfall in Troisdorf

Troisdorf (ots)

Wie berichtet, kam es am 07. Februar zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Troisdorfer Spedition. In den frühen Morgenstunden drangen insgesamt vier Täter in das Lager einer Firma in der Josef-Kitz-Straße ein, gingen Mitarbeiter körperlich an und flüchteten mit einem Sprinter der Spedition. Dieser war mit Versandgut unterschiedlicher Art beladen. Inzwischen fand die Kriminalpolizei heraus, dass sich in den entwendeten Paketen unter anderem eine Gasschreckschusspistole und eine geringe Menge Munition befand. Ein Täter konnte mit dem Sprinter noch am selben Tag im Bonner Bereich angetroffen und festgenommen werden. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen führten zur Identifizierung von vier weiteren Tatverdächtigen, die an dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen. Bereits am Donnerstag (15. Februar) konnten zwei von ihnen ebenfalls in Bonn festgenommen werden. Gegen die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen, die beide in Bonn wohnhaft sind, wurden Haftbefehle wegen schweren Raubes erlassen, die unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden. Heute (20. Februar) erfolgten Durchsuchungen in Bonn und Köln, bei denen auch Spezialeinheiten involviert waren. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte dabei vorläufig festgenommen werden. Nach der Auswertung aufgefundener Beweismittel wird geprüft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird. Gegen den vierten Tatverdächtigen, einen 19 Jahre alten Kölner, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Nach ihm wird weiterhin gefahndet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell