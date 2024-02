Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Entwendetes Fahrzeug erneut gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (15. Februar) kam es zu einem etwas außergewöhnlichen Einsatz an der Alfred-Delp-Straße in Troisdorf. Ein 40-jähriger Anwohner hatte den Diebstahl seines neu erworbenen Fahrzeugs gemeldet. Demnach hatte er den blauen VW Passat mit den Kennzeichen FB-C1592 am Vortag gegen 10:00 Uhr an der Alfred-Delp-Straße / Julius-Leber-Straße am Straßenrand abgestellt. Am Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr war der Wagen verschwunden.

Der Troisdorfer gab an, den Wagen am Tag zuvor in Bad Nauheim (Hessen) von einer unbekannten Frau gekauft zu haben, nachdem er ihn auf einer Internet-Verkaufsplattform gesehen hatte. Beim Kauf erhielt er einen Kaufvertrag, den Fahrzeugbrief und zwei Fahrzeugschlüssel.

Bei der Überprüfung der Dokumente durch die Polizei stellte sich heraus, dass der ausgehändigte Fahrzeugbrief als Blanko bei einem Einbruch in eine Zulassungsstelle entwendet worden war. Bei einem der beiden Fahrzeugschlüssel handelt es sich um eine Attrappe. Die bei dem Fahrzeugkauf angebrachten Kfz-Kennzeichen mit der Städtekennung für Friedberg/Hessen sind mutmaßlich gefälscht. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der PKW schon vor dem Kauf als gestohlen gemeldet war.

Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Tatverdächtigen den echten Zweitschlüssel verwendeten, um den Passat erneut zu entwenden.

Die Polizisten stellten die Pkw-Schlüssel, den Fahrzeugbrief und den Kaufvertrag sicher. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Betrug, Hehlerei, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell