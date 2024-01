Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Dealer festgenommen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag und am Dienstag, 09.01.2024, nahmen Polizisten im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Ein 24-jähriger Mann ging in Untersuchungshaft und ein 25-Jähriger vorläufig in Hauptverhandlungshaft.

Am Montag, 08.01.2024, bemerkten Polizisten einen 24-jährigen Mann aus Bielefeld, der augenscheinlich Drogen in der Herforder Straße, in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße, verkaufte und kontrollierten ihn gegen 16:00 Uhr. Dabei stießen sie auf 24 Tütchen Cannabis, 20 Bubbles Kokain und einen dreistelligen Geldbetrag. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung in der Wohnung des 24-Jährigen wurde zudem ein vierstelliger Geldbetrag, eine nicht geringe Menge Cannabis und eine vierstellige Anzahl ungebrauchter und leerer mutmaßlicher Verkaufstütchen aufgefunden.

Der 24-Jährige wurde am 08.01.2024 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Des Weiteren flüchtete ein 25-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz am Dienstag, 09.01.2024, vergeblich vor der Polizei, als diese ihn in der Wilhelmstraße kontrollieren wollte. Die Beamten holten den Mann ein und stellten bei seiner Durchsuchung schließlich 19 Tütchen mit Cannabis sicher. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen

Zur Sicherung der Hauptverhandlung wurde der 25-Jährige in Rücksprache mit der Staats-anwaltschaft vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Bielefeld erließ einen Haftbefehl im beschleunigten Verfahren. Er wurde bei der Hauptverhandlung am Dienstag, 16.01.2024, zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

