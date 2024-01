POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Vollendetes Tötungsdelikt in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stieg in der Nacht von Montag, 15.01.2024, auf Dienstag, in ein asiatisches Lebensmittelgeschäft ein und erbeutete Bargeld. Eine Mitarbeiterin schloss den Laden an der Ecke zum Niederwall am Montagabend gegen 19:30 Uhr ab. Als sie am Dienstag um 08:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Einbruchspuren an einem vorderen Fenster. Der Einbrecher hatte sich ...

mehr