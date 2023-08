Darmstadt-Eberstadt (ots) - Ein in der Pommernstraße abgestelltes Fahrzeug hatten Kriminelle in der Nacht zu Mittwoch und Mittwochmittag (9.8.) im Visier. Zwischen 1 und 13 Uhr öffneten die bislang unbekannten Täter das in der Pommernstraße abgestellte und vermutlich unverschlossene Fahrzeug. Aus dem Inneren bauten sie den Airbag sowie das Fahrzeugradio aus. Im ...

