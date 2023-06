Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - In kurzer Zeit mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag, 20.06.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zur Mittagszeit am Mitfahrerparkplatz in Kirchheim an der Weinstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten innerhalb einer Stunde mehrere Verkehrsverstöße geahndet werden.

Vier Fahrzeugführer nutzten verbotswidriger Weise ein Mobiltelefon während der Fahrt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister vor.

Bei weiteren sieben Fahrzeugführern konnten Mängel am Fahrzeug festgestellt werden, welche auf einem entsprechenden Bericht dokumentiert wurden.

