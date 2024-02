Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In der Zeit von Dienstag (20. Februar), 17 Uhr, auf Mittwoch (21. Februar), 07:15 Uhr, wurden im Sankt Augustiner Ortsteil Menden drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Dabei erlangten der oder die Täter diverse Werkzeuge. Zwei der Fahrzeuge waren in der Ernst-Reuter-Straße abgestellt. Dort entdeckte der Mitarbeiter einer Firma gegen 07:00 Uhr, dass Unbekannte an seinem Peugeot Expert gewaltsam die Schiebetür auf der Beifahrerseite geöffnet und einen Werkzeugkoffer, zwei Bohrmaschinen, einen Akkuschrauber und einen Ratschenkasten gestohlen hatten. Der Fahrer eines Renault Trafic bemerkte gegen 07:20 Uhr am Mittwochmorgen, dass die Seitentür geöffnet war. Der oder die unbekannten Täter hatten im Bereich des Türschlosses ein Loch in das Metall geschnitten, eine von innen angebrachte Holzverkleidung herausgedrückt und ein Zusatzschloss aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden unter anderem eine Akkubohrmaschine, eine Akkutigersäge, ein Akkuschrauber, eine Akkuflex, eine elektrische Gewindeschneidkluppe und ein Werkzeugkoffer samt Inhalt entwendet. Unweit der Ernst-Reuter-Straße war im Finkenweg ebenfalls ein Werkstattwagen am Straßenrand abgestellt. Als ein Mitarbeiter den Citroen Jumper gegen 07:15 Uhr zur Firmenanschrift fuhr, stellte man dort fest, dass die Hecktür offensichtlich manipuliert und geöffnet wurde. Aus dem Auto wurden Kettensägen, Bohrschrauber, Winkelschleifer, Bolzensetzgeräte, eine Stichsäge und weitere Gegenstände entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Ob die drei Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Wer in der fraglichen Zeit im Bereich des Finkenweges oder der Ernst-Reuter-Straße verdächtige Feststellungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell