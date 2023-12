Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Heimrauchmelder verhindert Schlimmeres

Menden (ots)

Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr Menden zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Bahnhofstraße aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, zudem ergab die weitere Erkundung, dass sich eine Person in der verschlossenen Wohnung befinden sollte. Ein Atemschutztrupp verschaffte sich gewaltsam Zutritt und fand, nach kurzer Suche in der verrauchten Wohnung, den schlafenden Bewohner. Dieser wurde ins Freie gebracht und durch den Rettungsdienst versorgt. Zur weiteren Behandlung musste der Patient mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Ursache der Verrauchung war ebenfalls schnell gefunden: Glimmende Materialen in einem Eimer hatten diese ausgelöst. Die Feuerwehr, welche mit dem Löschzug der Wache vor Ort war, belüfte die Wohnung und beendete den Einsatz nach ca. 90 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell