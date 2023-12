Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brand im Gebäude am Grüner Weg

Am Mittwoch gegen 15:45 wurde die Wehr mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" zum Grüner Weg alarmiert. Dort war in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ein Heizlüfter in Brand geraten. Die Bewohnerin, die bereits selbst Löschversuche unternommen hatte, wurde aus dem Haus geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Sie konnte aber nach kurzer Untersuchung vor Ort verbleiben. Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Danach entrauchten die rund 25 Einsatzkräfte das Gebäude und kontrollieren vorsorglich alle weiteren Wohnungen. Hier wurden jedoch keine Verletzten mehr angetroffen und alle anderen Wohnungen waren rauchfrei. Nach rund einer Stunde konnte der Grüner Weg wieder für den Verkehr freigegeben werden.

